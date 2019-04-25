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Galatasaray finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenen Galatasaray, finale yükselerek Akhisarspor'un rakibi oldu.

Galatasaray finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenen Galatasaray, finale yükselerek Akhisarspor'un rakibi oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Nisan 2019 Perşembe 22:31
Galatasaray finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında yapılan mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kamara, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki takım arkadaşlarına çıkardı. Penaltı noktası civarında Aleksic'in ıskaladığı meşin yuvarlak Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in vuruşunda savunmadan dönen topu Aleksic tamamlamak istedi. Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak altıpasın sağına açıldı. O noktaya hareketlenen Guilherme'nin dar açıdan vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

5. dakikada Onyekuru ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Linnes'in vuruşunda, top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada, Diagne'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Kamara'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Diagne'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin şık vuruşunda, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

45+8. dakikada sağ kanattan Chebake'nin kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza alanında Mina'nın kafayla indirmek istediği top Luyindama'nın eline çarptı. Hakem Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını verdi. 45+14. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu ağlara gönderdi: 1-2.

Hakem Ulusoy'un duraklamalar nedeniyle 7 dakika uzatma verdiği maçta, 45+14. dakikadaki penaltı atışının ardından ilk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

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Final
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