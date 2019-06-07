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Galatasaray divan kurulu toplantısında şampiyonluğu kutlayacak

Sarı-kırmızılı kulüpte 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısında, futbol takımının şampiyonluğu da kutlanacak.

Galatasaray divan kurulu toplantısında şampiyonluğu kutlayacak

Sarı-kırmızılı kulüpte 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısında, futbol takımının şampiyonluğu da kutlanacak.

07 Haziran 2019 Cuma 14:47
Galatasaray divan kurulu toplantısında şampiyonluğu kutlayacak

Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, futbol takımının geride kalan sezonda kazandığı lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının da gündem maddelerinde yer alacağını bildirdi.

Hamamcıoğlu, toplantı öncesi kulübün düzenleyeceği toplu piknikle kutlamanın yapılacağını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDivanŞampiyonluk
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