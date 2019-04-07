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Galatasaray'dan Nice Kulübü ile iş birliği

Galatasaray, ABD ekiplerinden Phoenix Rising ile yaptığı iş birliği anlaşmasının benzerini Fransa temsilcisi Nice ile de gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan Nice Kulübü ile iş birliği

Galatasaray, ABD ekiplerinden Phoenix Rising ile yaptığı iş birliği anlaşmasının benzerini Fransa temsilcisi Nice ile de gerçekleştirecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Nisan 2019 Pazar 08:17
Galatasaray'dan Nice Kulübü ile iş birliği

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ABD'nin Phoenix Rising Kulübü ile yapılan anlaşmanın bir benzeri Nice ile de gerçekleştirilecek.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler, Phoenix Rising ile yapılan iş birliği anlaşmasının kapsamında kulübün ortaklarından olan dünyaca ünlü yıldız ve aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin eski futbolcusu Didier Drogba ile bir araya geldi. Buluşmada, Phoenix Rising Kulübü Başkanı Berke Bakay ile Nice Kulübü Başkanı ve Phoenix Rising ortaklarından Alex Zheng de yer aldı.

Görüşmeyle ilgili sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna açıklamada bulunan Mustafa Cengiz, Didier Drogba'yı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Futbol dünyasının çok değerli bir mensubu ve başkanı Alex Zheng burada. Kendisi de Phoenix Rising gibi bizimle uzun vadeli stratejik iş birliği anlaşması yapmayı düşünüyor. Kendisi 2-3 gündür burada. Olumlu anlamda çok şeyleri Türk futboluna ve Fransa futboluna kazandırma peşinde." ifadelerini kullandı.

Alex Zheng ise çok güzel ve pozitif bir enerji aldığını vurgulayarak, "Galatasaray'ın tarihinden, büyüklüğünden ve camiasından çok etkilendim. Phoenix Rising'in ortağı olarak anlaşmadan çok umutluydum. Nice Kulübünün de ortağı olduğum için Galatasaray ile benzer bir anlaşma yapmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Phoenix Rising Kulübü Başkanı Berke Bakay, iş birliği anlaşmasının başka kapılar açtığını vurgulayarak, "Alex bizim ortağımız, kendisi de bizim yaptığımız anlaşmanın bir kopyasını bizden isteyerek aynı şekilde ticari ve sportif bir anlaşmanın iki kulüp arasında olmasından çok onur duyacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Drogba ise Galatasaray gibi dünya markası ile bir araya gelmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, Nice'in katılımıyla iş birliğinin daha da ileriye gideceğini aktardı.

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Ortaklık
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