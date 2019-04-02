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Galatasaray'dan kayyum açıklaması

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun yıllık olağan mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmemesinin ardından gündeme getirilen kulübe kayyum atanacağı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Galatasaray'dan kayyum açıklaması

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun yıllık olağan mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmemesinin ardından gündeme getirilen kulübe kayyum atanacağı iddialarının asılsız olduğu bildirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 10:42
Galatasaray'dan kayyum açıklaması

Galatasaray Kulübünden Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin 23.03.2019 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında bilindiği üzere mevcut dernek yönetimi, mali yönden ibra edilmiş ve fakat idari yönden ibra edilmemiştir. Dernek yönetiminin idari yönden ibra edilmemiş olmasına dayandırılarak çeşitli mecralarda kayyum atanması ve benzeri gibi, asılsız, yalan, yanlış, yanıltıcı bilgiler verildiği, söylentiler çıkarıldığı ve yorumlar yapıldığı gözlenmektedir. Söz konusu bilgi, yorum ve söylentilere itibar edilmeyerek şirketimiz tarafından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği, yönetimimizin tüm kurulları ile birlikte görevinin başında olduğu, şirketimizin işleyişine ve faaliyetlerine olağan şekilde devam ettiği, yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray-kayyum
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