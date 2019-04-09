Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına iki günlük izinin ardından başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması ve ana bölümünde altıya altı hedefli dar alan oyunları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.