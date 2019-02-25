Galatasaray 3 puanı son dakika golüyle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Akhisarspor'u 1-0 yendi.

6. dakikada Marcao'nun derinlemesine pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra şut açısı oluşturdu. Ancak son anda araya giren Zeki Yavru, topu kornere gönderdi.

8. dakikada Mariano'nun sağdan ortası sonrası altıpas içinde ön direkteki Onyekuru'nun vuruşunda, top savunmada Cocalic'ten kornere gitti.

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14. dakikada Onur Ayık'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera sağına gelen topu uçarak ceza sahasının dışına tokatladı.

23. dakikada Akhisarspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Ndiaye, uzun oynayarak pasını ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcu, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas önünde daha uygun durumdaki Mitroglou'nu gördü. Yunan oyuncunun vuruşunda son anda kaleci Lukac topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

65. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Lukac, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak engelledi.

74. dakikada Mitroglou'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci Lukac'ın soluna doğru şutunu çekti. Tecrübeli file bekçisinin müdahale ettiği meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere de çarparak kornere gitti.

78. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Feghouli'nin sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

84. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

87. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından şut olarak kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lukac soluna gelen topu son anda kornere tokatladı.

89. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Luyindama'nın kafayla indirdiği topa Donk altıpas önünde kafayla vurdu ancak top üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında, Luyindama'nın altıpas gerisinde kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Donk ile kaleci Lukac, ceza sahasının sol köşesinde aynı anda topa hamle yaptı. Lukac'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Mitroglou'nun önünde kaldı. Yunan futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağa ağlara gönderdi: 1-0.

Mücadele, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Süper Lig'de puanını 45'e çıkartan Galatasaray, 51 puanla zirvede yer alan lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Ligin son sırasındaki Akhisarspor ise 18 puanda kaldı.

Galatasaray, Akhisarspor karşısında elde ettiği galibiyetle Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp, 5'inde berabere kaldı.

Akhisarspor'a İstanbul'da puan yok

Galatasaray, Akhisarspor ile sahasında oynadığı 7 lig maçını da kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisiyle oynadığı 14 lig maçında ise 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu maçlarda 37 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Mitroglou'nun ilk golü

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı takımda ilk golünü attı.

Süper Lig'de üçüncü maçına çıkan Yunan futbolcu, son dakikada attığı golle elde edilen önemli galibiyetin mimarı oldu.

Mitroglou'nun golünden sonra sarı-kırmızılı futbolcular sahada büyük sevinç yaşarken, stat hoparlöründen Yunan şarkıcı Panos Kiamos'un "Trelokomeio" isimli parçası çalındı.

Kostas Mitroglou, maçtan sonra tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.

Mariano cezalı duruma düştü

Galatasaray'da sarı kart gören Mariano Filho, cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de bu sezon sekizinci kez sarı kart gören Brezilyalı futbolcu, 24. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Akhisarspor galibiyete hasret

Akhisarspor, Süper Lig'de son 8 maçında galip gelemedi.

Ege temsilcisi, ligin 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından çıktığı 8 müsabakanın 2'sinde berabere kalırken, 6'sını yitirdi.

Galatasaray cephesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçta baskılı bir mücadele ortaya koymalarına rağmen gole çok geç ulaştıklarını dile getirdi.

Müsabakada her türlü atağı denediklerini aktaran Terim, "Gol atamayınca kolay geçmesi muhtemel bir oyunu zora sokan biz olduk. Atağın her türlüsünü denedik. Baştaki oyun kurgumuzla bayağı baskı yaptık. Baskının sonucunda golü buluruz diye düşünürken, Mitroglou ile inanılmaz bir gol kaçırdık. Oralarda golü bulabilseydik, oyunun seyri çok değişik olabilirdi. Kendi sahamızda, çok baskılı oynadığımız oyunda kilit gol oluyor. Bunu atamadıkça rakibin direnci artıyor, bizde de ufak ufak panik başlıyor." diye konuştu.

Fatih Terim, karşılaşmaya ofansif bir orta sahayla çıkma amaçlarının erken skoru bularak bazı oyuncuları dinlendirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü cuma sabahı 9 gibi evimize gittik. Yoğun bir maç trafiğimiz vardı. Dünyanın her tarafında derbi pazar oynanır. 5,5 saatlik yolculuktan gelmemize rağmen biz pazar oynuyoruz. Herhalde bir bildikleri vardır. Biz sezon başından beri üç kulvarda gidiyoruz. Bundan şikayetçi değiliz, hazırlıklıyız ama anlamış değiliz. Bir tek şeyi anlayabilirim, eğer derbi varsa İstanbul'daki üçüncü büyük güvenlik nedeniyle oynamaz. Bu çok doğrudur ama bize denk geldi. Bunun için öyle bir takım sürdüm sahaya. Çünkü Fernando, Diagne ve Linnes sakat. Maçta atağın her türlüsünü denedik ama atamadık. Sonunda 90+4. dakikada çok şükür galibiyet golü geldi. Böyle son dakika golleri bazen oyun içinde attığınız birkaç golden daha değerlidir. Galatasaraylılara çok hoş bir armağan oldu. Üç puanı hak ettik. Fedakarlıkları, istekleri ve özverileri için oyuncularımı kutluyorum."

Akhisarspor cephesi

Akhisarspor'un teknik direktörü Cem Kavçak, Galatasaray'ın baskılı oyununa karşılık vermede sorun yaşadıklarını belirtti.

Cem Kavçak, uzatmalarda yedikleri golle karşılaşmayı kaybettiklerini vurgulayarak, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Buraya gelirken onların ligde en çok pas yapan takım olduğunu ve iç sahada baskılı bir futbol oynadığını biliyorduk. Buna karşılık vermeye çalıştık. Galatasaray akan oyunda, set oyununda ve şut atmada lig birincisi. Biz bunları engelleyip, kazandığımız toplarla hücuma gitmeyi düşündük." ifadelerini kullandı.

Hücumda üretkenlikte sorun yaşadıklarını aktaran genç teknik adam, "Savunma anlamında oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Hepsini kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Daha fazla üretken olmalıydık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuçta bir maç kaybettik. Önümüzde 11 lig maçı var. Ligde kalmak adına elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.