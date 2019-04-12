Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)
19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir)
19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
14 Nisan Pazar:
14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)