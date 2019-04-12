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Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 28'inci, Spor Toto 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 28'inci, Spor Toto 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Nisan 2019 Cuma 09:41
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir)

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

14 Nisan Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Anahtar Kelimeler:
Haftanın Programı
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