Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e ise 32'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2018-2019 sezonu, play-off'lar hariç 34'üncü hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
Yarın:
16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
5 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)
Yarın:
17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)
17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)
19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)
5 Mayıs Pazar:
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)