Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93507
ALTIN
244.043
DOLAR
5.9659
STERLİN
7.7816
EURO
6.6624
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna...
Nuh Tepesi filmine New York'ta 2 ödül
Nuh Tepesi filmine New York'ta...
Futbolun süperleri belli oldu
Futbolun süperleri belli oldu
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugünBüyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı...
Deniz Kuvvetlerinde FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma: 17 gözaltı
Deniz Kuvvetlerinde FETÖ yapılanmasına yönelik...

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e 32'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e 32'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 10:58
Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 31'inci, Spor Toto 1. Lig'e ise 32'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2018-2019 sezonu, play-off'lar hariç 34'üncü hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)

17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)

19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)

5 Mayıs Pazar:

17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)

19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)

Anahtar Kelimeler:
HaftanınProgramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak
Philadelphia 76ers seride öne geçti
Philadelphia 76ers seride öne geçti
MotoGP'de sıradaki durak İspanya
MotoGP'de sıradaki durak İspanya
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim