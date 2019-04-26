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Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 30'uncu, Spor Toto 1. Lig'e 31'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 30'uncu, Spor Toto 1. Lig'e 31'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Nisan 2019 Cuma 11:02
Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 30'uncu, Spor Toto 1. Lig'e 31'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 33'üncü hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor (Gaziantep)

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

19.30 Altınordu-Altay (Bornova)

28 Nisan Pazar:

14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor (Osmanlı)

16.30 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)

29 Nisan Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor (Yeni Eskişehir)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

28 Nisan Pazar:

15.30 Menemen Belediyespor-Şanlıurfaspor (Menemen İlçe)

15.30 Kahramanmaraşspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.30 Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu (Kırklareli Atatürk)

15.30 Zonguldak Kömürspor-BAK Spor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Darıca İlçe)

15.30 Tokatspor-Konya Anadolu Selçukspor (Gaziosmanpaşa)

15.30 Tuzlaspor-Bandırmaspor Baltok (Tuzla Belediye Sahası)

15.30 Fethiyespor-Pendikspor (Fethiye İlçe)

15.30 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Beyaz Grup

28 Nisan Pazar:

15.30 Manisaspor-Yılport Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Gümüşhanespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.30 Ankara Demirspor-Niğde Anadolu (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Eyüpspor-İnegölspor (Bağcılar Mahmutbey)

15.30 Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 UTAŞ Uşakspor-Keçiörengücü (Uşak 1 Eylül)

15.30 Sakaryaspor-Bayrampaşa (Yeni Sakarya Atatürk)

15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Kastamonuspor 1966 (Diyarbakır)

TFF 3. Lig

1. Grup

28 Nisan Pazar:

15.30 Gebzespor-Ergene Velimeşespor (Gebze Alaettin Kurt)

15.30 Silivrispor-Erbaaspor (Silivri)

15.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (Nevşehir Gazi)

15.30 Tire 1922-Batman Petrolspor (Tayfur Çiçek)

15.30 Kozan Belediyespor-Yomraspor (İsmet Atlı)

15.30 Artvin Hopaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Hopa İlçe)

15.30 Nazilli Belediyespor-Erzin Belediyespor (Nazilli İlçe)

2. Grup

28 Nisan Pazar:

15.30 Kemerspor 2003-Adıyaman 1954 (Dr. Fehmi Öncel)

15.30 Kırşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.30 Osmaniyespor-Düzcespor (Osmaniye 7 Ocak)

15.30 Kızılcabölükspor-Ofspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

15.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Van Atatürk)

15.30 Karşıyaka-Sultanbeyli Belediyespor (İzmir Atatürk)

15.30 Alibeyköyspor-Yeni Orduspor (Alibeyköy)

15.30 Esenler Erokspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Esenler)

15.30 Altındağ Belediyespor-Pazarspor (Ankara Aktepe)

3. Grup

28 Nisan Pazar:

15.30 Muğlaspor-Kocaelispor (Muğla Atatürk)

15.30 Gölcükspor-Serik Belediyespor (Gölcük Şehir)

15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Cizrespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.30 Halide Edip Adıvarspor-Payasspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 Karacabey Belediyespor-Yeni Çorumspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.30 Ankara Adliyespor-Bayburt İl Özel İdare (Ankara OSTİM)

15.30 1461 Trabzon-Diyarbekirspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.30 Fatsa Belediyespor-Bağcılarspor (Fatsa İlçe)

15.30 Turgutluspor-Bucaspor (Turgutlu 7 Eylül)

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Haftanın Programı
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