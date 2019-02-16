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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fenerbahçe: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:58
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Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Zajc, Moses, Valbuena, Slimani

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic

Goller: Dk. 36 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 45+1 Jailson (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 33 Jahovic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 29 Skubic (Atiker Konyaspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

11. dakikada Dirar'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın sol ayağıyla arka direğe vuruşunda kaleci Serkan topu son anda çeldi. Atağın devamında Atiker Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

36. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Skrtel'in orta sahadaki hatasıyla topu kapan Milosevic, topu arkadan bindiren Fofana'ya aktardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla savunmanın üzerine giden Fofana'nın, Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girerek arka direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Slimani'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Dirar'ın sağdan etkili ortasına ön direkte şık bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.


Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFenerbahçeFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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