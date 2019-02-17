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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 1

Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 1

17 Şubat 2019 Pazar 21:07
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Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Bersan Duran

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Kenan Karışık, Onur Akbay, Digao, Bumba (Dk. 90 Feczesin), Bagayoko, Kone, Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 82 Eren Keleş)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Murat Duruer (Dk. 63 Eslem Öztürk), Tuncer Duhan Aksu, Onur Ural, İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Bauque), Halil İbrahim Sönmez (Dk. 72 Perovic)

Goller: Dk. 44 Kone (Adanaspor), Dk. 89 Perovic (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 24 Etoga, Dk. 89 Perovic (İstanbulspor), Dk. 41 Veli Kızılkaya, Dk. 75 Onur Akbay (Adanaspor)


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Anahtar Kelimeler:
AdanasporFutbolİstanbulsporSpor Toto 1. Lig
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