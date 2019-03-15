Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 26. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 27. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Yarın:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)

Yarın:

13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediyesi)

13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP)

16.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

16.00 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)

17 Mart Pazar:

13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor (Zafer)

13.30 Altay-Kardemir Karabükspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)