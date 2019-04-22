'Futbol acayip paraların döndüğü bir sektör'

Avrupa şampiyonalarında 9. kez kürsünün en üst basamağına çıkarak Türk güreş tarihine geçen Rıza Kayaalp, futbolun spor olmaktan çıktığını söyledi.

Rıza Kayaalp, kırdığı rekorun ardından Anadolu Ajansına yaptığı ziyarette, güreşin zorluğu, nişanlanlandıktan sonra hayatındaki değişikler, iki yıldır yaşadığı sakatlığın geç fark edilmesi, endüstrileşen futbol ve medyanın olimpik sporlara "ilgisizliğine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elde ettiği başarıları öncelikle yeteneğe ve çok çalışmaya bağlayan Rıza, "Üst üste kazanmanın zorluğunu bana sorsunlar. Bazılarına kolay gelse de benim için zordu. Bazen ben de inanamıyorum, '9 şampiyonluk ne ara oldu' diye. Katılmadığım için Türkiye şampiyonluğum o kadar yoktur. Kolay bir başarı değil. Az bir şey çalışmasam durum çok farklı olur. İnşallah 10 tane olur." dedi.

Olimpiyat şampiyonluğunun en büyük hedefi olduğunu yineleyen Rıza Kayaalp, Londra 2012'de yarı final, Rio 2016'da ise finalde yenildiği Kübalı Mijain Lopez hakkında "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılır mı bilmiyorum. Seneye 38-39 yaşına gelecek bir adamı da yenerim diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Medyaya futbol eleştirisi

Avrupa şampiyonluğu sayısı 9 olan bir sporcunun basında yeteri kadar yer almamasını eleştiren Rıza, "Şampiyonluklarımız sıradanlaştı sanırım." göndermesini yaptı.

Yalnızca şampiyon olduğu günlerde hatırlandığını ve gündemde kendisine yer bulduğunu vurgulayan Rıza, "İnsanlar tarafından çok takip ediliyoruz ama o günlük oluyor. Mesela Romanya'da finale kadar 4 maçım verilmedi. Bence onlar da çok izlenirdi." diye konuştu.

"Yaptığımız ağır işçilik"

Kayaalp, fıtık problemini 2 yıl sonra farkettiklerini, bunun da geçen yıl dünya şampiyonluğunu kaçırmasında hakem kararlarıyla birlikte etkili olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonasının ardından gördüğü tedavi neticesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ancak Avrupa Şampiyonası'ndan kısa süre önce fıtık probleminin nüksettiğini belirten Rıza, "Bunu da şampiyona sırasında lokal anestezi yöntemiyle çözdük. Tedaviye devam edeceğiz. Ağrılarımdan kurtulmak istiyorum. Problemi çözersek 5 yıl aynı güçte, rahat devam ederim. Olimpiyat öncesi ameliyat sıkıntı, ameliyatsız çözüm neyse onu yaptırmak istiyorum." dedi.

"Normal bir iş yapmıyoruz. Ağır işçiyiz. Yaptığımız çok zor bir spor. Devamlı ağırlık kaldırıyoruz." diyen Rıza, şunları söyledi:

"Doğal olarak boyun ve sırtımızı zorluyoruz. Yaptığımız iş kolay değil. Normal bir insan olsaydım 2-3 yıl sıkıntı yaratmazdı ama güreşçi olduğumuz için sıkıntı oluyor. Ama benim için hiç biri önemli değil, önemli olan çözümünü bulmamdı onu da buldum."