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Fransa Kupası'nı Rennes kazandı

Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain'i 6-5 yenen Rennes kupayı üçüncü kez müzesine götürdü.

Fransa Kupası'nı Rennes kazandı

Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain'i 6-5 yenen Rennes kupayı üçüncü kez müzesine götürdü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
28 Nisan 2019 Pazar 09:00
Fransa Kupası'nı Rennes kazandı

Fransa Kupası finalinde Rennes, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta, Paris Saint-Germain'i (PSG) penaltılarla 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Dani Alves'in golüyle öne geçen PSG, sakatlığı nedeniyle 23 Ocak'tan bu yana ilk kez onbirde sahaya çıkan Brezilyalı yıldızı Neymar ile 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Maçın 40. dakikasında Presnel Kimpembe'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarı PSG'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Edson Mexer'in 66. dakikadaki golüyle skora dengenin geldiği maçın kalan bölümlerinde skor değişmedi ve uzatmaya gidildi.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 118. dakikada kırmızı kart gördü.

Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı final maçında rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan Rennes, Fransa Kupası'nın sahibi oldu.

Rennes, 1965 ve 1971 yıllarının ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

Anahtar Kelimeler:
Fransakupası
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