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Formula 1'in 'en yaşlısı' Raikkonen

Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilot içinde en yaşlısı Raikkonen, en genci ise Norris oldu.

Formula 1'in 'en yaşlısı' Raikkonen

Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilot içinde en yaşlısı Raikkonen, en genci ise Norris oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mart 2019 Çarşamba 11:37
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Formula 1'in 'en yaşlısı' Raikkonen

Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilotun en yaşlısı Kimi Raikkonen, en genci ise Lando Norris oldu. 

Alfa Romeo'nun deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 39 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ilk sezonunu yaşayacak 19 yaşındaki Mclaren sürücüsü Büyük Britanyalı Norris ise en genç pilot olarak dikkati çekti. 

Raikkonen'in 294 Grand Prix tecrübesi

Alfa Romeo takımı adına yarışan 39 yaşındaki Raikkonen, 292 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı.

Raikkonen, bu sezon yapılacak 21 yarışta da mücadele etmesi halinde tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ikinci ismi olarak tarihe geçecek. Bu alanda Brezilyalı pilot 323 yarışla listenin zirvesinde yer alırken, İspanyol Fernando Alonso 312 yarışla ikinci sırada bulunuyor.

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton 229, Ferrari'den Sebastian Vettel 219 Grand Prix ile Raikkonen'i izledi.

Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (73), en çok pole pozisyonu elde eden (83) ve en çok podyuma çıkan (134) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (46) pilot olarak göze çarptı. 

3 dünya şampiyonu 

Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Büyük Britanyalı Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 5'e yükseltirken, Ferrari'nin Alman pilotu Vettel 4, bu sezon Alfa Romeo için mücadele edecek Fin pilot Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı. 

14'ünün yarış birinciliği yok 

Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 6'sı en az bir kez Grand Prix kazandı, 14'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

Lewis Hamilton (73), Sebastian Vettel (52), Kimi Raikkonen (21), Daniel Ricciardo (7), Max Verstappen (5) ve Valtteri Botas (3) Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Romain Grosjean, Pierre Gasly, Lance Stroll, Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, Daniil Kvyat, George Russell, Lando Norris ve Robert Kubica Grand Prix kazanamadı.

Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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