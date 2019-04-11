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Fiorentina'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Fiorentina'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi.

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Fiorentina'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 09:35
Fiorentina'nın yeni teknik direktörü belli oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi.

Fiorentina Kulübü, Stefano Pioli'den boşalan teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Montella ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya'nın Catania, Sampdoria, Milan ve İspanya'nın Sevilla takımlarında görev yapan 44 yaşındaki Montella, daha önce 2012-2015 yıllarında da Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Bu sezon Serie A'da Pioli yönetiminde 31 haftada 39 puan toplayan Fiorentina, 10. sırada bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Vincenzo
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