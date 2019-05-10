Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
89282
ALTIN
253.225
DOLAR
6.1185
STERLİN
7.9587
EURO
6.8652
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Marmara'da sağanak
Marmara'da sağanak
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık...
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde...

Filistin'den Atletico Madrid'e Kudüs'teki maçta oynamama çağrısı

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, "Biz İsrail'de maça karşı değiliz ama bu işgal altındaki Kudüs'te olmamalı." dedi.

Filistin'den Atletico Madrid'e Kudüs'teki maçta oynamama çağrısı

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, "Biz İsrail'de maça karşı değiliz ama bu işgal altındaki Kudüs'te olmamalı." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mayıs 2019 Cuma 10:49
Filistin'den Atletico Madrid'e Kudüs'teki maçta oynamama çağrısı

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racubİspanya'nın Atletico Madrid takımından, işgal altındakiKudüs'te 21 Mayıs'ta İsrail'in Beitar Jerusalem takımıyla oynanacak maça çıkmamasını istedi.

Filistin Futbol Federasyonu'nun yazılı açıklamasına göre, Racub İspanya klubü yönetimine gönderdiği mesajda, "Biz İsrail'de maça karşı değiliz ama bu işgal altındaki Kudüs'te olmamalı." ifadesini kullandı.

"İsrail, futbolu politize ediyor"

Kudüs'ün işgal altındaki toprak statüsüne dikkat edilmesi gerektiğini belirten Racub, bunun yanı sıra Atletico Madrid'in, birinci dereceden ırkçı bir takım olan Beitar Jerusalem'e karşı oynayacağını, bunun da futbol ruhuna aykırı olduğunu kaydetti.

"İsrail, futbolu politize ediyor, bunu Kudüs'ün ilhakını normalleştirmek için bir araç olarak kullanıyor ve Kudüs'ün uluslararası vesayet altında olduğunu öngören uluslararası normları açıkça ihlal ediyor." ifadesini kullanan Racub, Kudüs'te söz konusu karşılaşmanın düzenlenmesinin uluslararası kararlara ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) kurallarına aykırı olduğunu savundu.

İspanya Futbol Federasyonu, Avrupa ve Arap futbol federasyonları, İslam Dayanışma Birliği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve tüm ilgili taraflara da protesto mesajı gönderen Racub, söz konusu karşılaşmanın oynanacağı yerin değiştirilmesi ve sporun siyasetin dışında tutulması için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını istedi.

FIFA'dan 24 Ağustos 2018'de, "şiddet ve nefreti kışkırttığı" gerekçesiyle Cibril er-Racub'a 12 ay men ve 20 bin İsviçre frangı ceza vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Filistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
Beşiktaş'ın olağan mali genel kurulu yarın yapılacak
Beşiktaş'ın olağan mali genel kurulu yarın yapılacak
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim