Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104062
ALTIN
230.471
DOLAR
5.4466
STERLİN
7.1583
EURO
6.2007
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif...
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını...
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında
Down sendromlu çocuklar sporla daha mutlu
Down sendromlu çocuklar sporla daha...
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı
Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

Fikret Orman'dan yabancı açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Yabancı sayısının azaltılması taraftarı değilim." dedi.

Fikret Orman'dan yabancı açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Yabancı sayısının azaltılması taraftarı değilim." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Mart 2019 Perşembe 09:28
Fikret Orman'dan yabancı açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Ormanyabancı futbolcu sayısının azaltılması taraftarı olmadığını söyledi. 

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Orman, "Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sınırı konusunu tartışacağız. Yabancı sayısının azaltılması taraftarı değilim. Yerli oyuncu oynatmanın prim olarak desteklenmesini düşünüyorum. Bu dakikadan sonra yasaklanmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Ziraat Türkiye Kupası'nın tamamen yerli oyuncularla oynanması fikrini de gündeme alabileceklerini belirten Orman şunları kaydetti:

" Kulüplerin hayatı, önümüzdeki 4 senenin kararı haziran ayında verilecek. Bu, hepimizi ilgilendirecek bir karar. Zihniyet ne olacak, önümüzdeki 4 senede federasyonun zihniyeti ne olacak onu tartışmamız lazım. 'Ne olmalıyı da tartışmalıyız. Yabancı konusunda da tartışacağız. 11 yerli oyuncuyla, 20 yerli oyuncuyla oynamakta hiçbir sakınca yok. Yerlide sınır yok. Ne kadar yerli oynatırsanız o kadar fayda edebilir. Onu da tartışmak gerekir. Ziraat Türkiye Kupası'nda tamamen yerlilerle oynamak da bir fikir olabilir. Yarın bunu toplantıda tartışacağız."

Anahtar Kelimeler:
Fikret Orman Beşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off'u garantiledi
Anadolu Efes ile Barcelona Lassa play-off'u garantiledi
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: Taraftarımızın önüne daha güçlü çıkacağız
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: Taraftarımızın önüne daha güçlü çıkacağız
UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev
UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim