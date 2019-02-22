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Fenerbahçeliler gülmeye hasret

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Fenerbahçeliler gülmeye hasret

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Şubat 2019 Cuma 12:43
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Fenerbahçeliler gülmeye hasret

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımına karşı ilk maçı evinde 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, rövanşta ise bekleneni veremedi.

Rakibine 3-1 kaybederek Avrupa kupalarına veda eden Fenerbahçe'nin elinde sadece ligde üst sıralara tırmanma hedefi kaldı.

Erken havlu attı

Sezona başkan, yönetim, teknik heyet değişikliğiyle başlayan ve futbolcu kadrosunun da büyük bölümünü değiştiren Fenerbahçe, koyduğu hedeflerden bir bir koptu.

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk yarışına erkenden veda etti.

Büyük beklentiyle girilen sezonda üst üste alınan kötü sonuçların ardından hem kadro hem de teknik heyette önemli değişikliklere gidildi.

Kadro dışı kalan oyuncular ile gönderilen antrenörlerin yanı sıra yapılan 2 teknik direktör değişikliği de sarı-lacivertlilerin toparlanmasını sağlayamadı.

Kupada sürpriz veda

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da çok erken veda etti.

Sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışından erken kopmanın ardından hem taraftarlarlara kupa hediye etmek hem de önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak yolunda en önemli hedefi haline gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda da bekleneni veremedi.

Kupaya 5. turdan dahil olan ve Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u her iki maçta da yenerek bir üst tura adını yazdıran Fenerbahçe, son 16 turunda aynı ligden Ümraniyespor ile eşleşti.

Rakibine her iki maçta da yenilen sarı-lacivertliler, en önemli hedefi haline gelen kupada da amacına ulaşamadı.

Kupa hasreti 5 sezona çıkıyor

Bu sezon şampiyonluk yarışından ilk haftalarda kopan, Türkiye Kupası ve Avrupa'ya da erken veda eden Fenerbahçe'de kupa hasreti 5 sezona çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin ardından sadece ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, bu kulvarda da sezonun bitimine 12 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 24 puan gerisinde bulunuyor.

Kupadan elenen, ligde oldukça sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da boy gösteremeyeceği için üst üste 5. sezonu kupasız kapatacak.

Son kupa 2013-2014'te

Son yıllarda futbolda yaptığı yatırımın karşılığını sportif anlamda alamayan Fenerbahçe, son kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek sezonu iki kupayla bitirdi.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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