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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Kazanmak önemli bir eşikti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçta kötü oynayarak kazandıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Kazanmak önemli bir eşikti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçta kötü oynayarak kazandıklarını söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mart 2019 Cumartesi 10:11
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Kazanmak önemli bir eşikti

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, ilginç bir maç oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Benim dönemimde oyundan en uzak futbolumuzu oynadık. İyi futbolun her zaman sonuç getirmediği söylenir, 'kötü oyansak da kazanmak gerekir' denir. Bu bugün gerçekleşti. Kazanmak önemli bir eşikti. Kazanarak gitmek adına güzel bir sonuçtu. Gole hemen cevap vermek ve kazanma arzumuz güzeldi. Maçın sonunu getirdik. Keşke iyi maçlar oynayıp puan kaybettiğimiz maçları da kazansaydık burada olmayacaktık."

Kolay bir dönemden geçmediklerini vurgulayan Yanal, "Bu stresi doğru yönetmeliyiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bundan sonraki maçlarda ne yapacağımızı da planladık. Önümüzdeki sezonun şampiyonu Fenerbahçe için her türlü planın uygulandığı bir evredeyiz." dedi.

Yabancı futbolcu tartışması

Ersun Yanal, yabancı futbolcu kontenjanı tartışmasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Bunun çok uzun platformda çalışılması lazım. Bunun çıkışı da sakat oldu. Bunların kriterleri olmalı. Uygulamaları planlanmalı, senelere bölünmeli. Bu kadar basit bir iş değildi bu. Bir anda çıktı, tamam. Raporlar var, 6-7 yabancıyla oynanıyor lig. Toplam 99 yabancı oyuncun sözleşmesinin sezon sonu bittiği söyleniyor. Bu kadar hızlı karar değişikliği yapmak çok sağlıklı olmaz. Bunun akılla bir şeyi yok. Bu kadar hızlı şekilde alıncak kararlar değil. Bir araştırma yapılmalı, bilimsel sonuçlar ortaya konmalı. Bu kadar ezber yapılmamalı. Futbol paydaşları bir araya gelmeli. Altyapı 14 yabancı yüzünden mi başarısız? Altyapıyla uğraşan yok. Bunları denetleyen yok."

"Biz işimize bakıyoruz"

Ersun Yanal, gelecek sezon takımın başında olmayacağı iddialarıyla ilgili de konuşarak şunları kaydetti:

"Biz işimize bakıyoruz. Yapacak planlarımız var. Hocalarımız oyuncular izliyor. Antrenmanlar bir taraftan devam ediyor. Arka taraftarki söylemler bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Kulübün ve benim duruşum belli. Bizim daha önce yaptıklarımız belli. Yapacaklarımız ve beklenti de belli. Bunları konuşmak şu anda benim gündemim değil. Planlı bir şekilde gidiyoruz. Burası önemli bir yer. Önümüzdeki sezon daha iyi ne yapabiliriz, bu sezonu nasıl iyi yerde bitiririz, bunu düşünüyoruz. Başarılı olacağımızı düşünüyorum."

Frey, ameliyat edilecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, futbolcuları Michael Frey'in kasığından ameliyat edileceğini açıkladı.

Frey'in uzun süredir pubis teşhisi nedeniyle problemi olduğunu aktaran Yanal, İsviçreli futbolcunun 18 Mart Pazartesi günü Almanya'da ameliyat edileceğini ve 2-3 hafta sahalarda uzak kalacağını kaydetti.

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