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'Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir'

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, "(Fenerbahçe-Galatasaray derbisi) Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir. Tabii ki maçtan önce varsayımlarımız, öngörülerimiz olabilir" dedi.

'Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir'

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, "(Fenerbahçe-Galatasaray derbisi) Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir. Tabii ki maçtan önce varsayımlarımız, öngörülerimiz olabilir" dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 22:06
'Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir'

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin, "Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir." dedi. 

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonunca gerçekleştirilen "Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Hakkında Uyarılması ve Spora Yönlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen seminerin ikincisi Sakarya'da yapıldı.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde düzenlenen seminere, Tuncay Şanlı ve eski Avrupa şampiyonu boksör Cemal Kamacı katıldı.

Şanlı, bir öğrencinin Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirmesini istemesi üzerine, şu anda Fenerbahçe'nin zorlu bir süreç yaşadığını, istediği durumda olmadığını ama Galatasaray maçlarının bayram havasında geçtiğini söyledi.

Camialarda motivasyonun derbilerde başka seviyeye çıktığını dile getiren Şanlı, "Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir. Tabii ki maçtan önce varsayımlarımız, öngörülerimiz olabilir. Düdük çaldığında bambaşka bir hikaye de izleyebiliriz ancak temennim, serinin devam etmesi. Rekabet tabii ki olsun ama bütün taraftarlar için, futbol adına fair play içinde, güzel bir maç olmasını istiyoruz. Çünkü dünya derbisi diyoruz. Dünyada birçok kanal canlı veriyor. O anlamda örnek bir maç olur diye düşünüyorum. Umarım öyle olur." ifadelerini kullandı.

"En büyük sorun eğitim"

Milli takımın son yıllarda neden başarı elde edemediğinin sorulması üzerine ise Şanlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu andaki en büyük sorun eğitim. Çünkü tamamen işi maddiyata döktük. Biz biraz daha amatör ruhluyuz. Zaten Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na 4 yılda bir giden veya kulüpler olarak sürekli Şampiyonlar Ligi'ne katılan, Galatasaray'ın başarılarını elde eden bir sürekliliğimiz yok. Bir başarıyı yakaladığımız zaman da kendimizi çok fazla iyi yerde görüyoruz. Devamlılığımız yok. Bu, futbolcu bazında da oluyor. Gençlere şunu söylüyorum, belirli bir seviyeye geldikten sonra, 'Biz tamam, olduk.' demeyelim. Üzerine koyarak daha fazla çalışmalıyız."

Eski Avrupa şampiyonu boksör Cemal Kamacı ise gençlere İslam dinine göre şuurlu şekilde yetişmeleri tavsiyesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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