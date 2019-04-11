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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmiyor.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmiyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 11:42
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 28. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı. Yaklaşık 14 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 22 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

Son galibiyet Terim'le

Fenerbahçe, Galatasaray'a sahasında yenildiği son maçta sarı-kırmızılı takımın başında Fatih Terim yer alıyordu.

Terim'li Galatasaray, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynadığı derbiyi Hasan Şaş ve Marcio'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Daha sonra Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Kadıköy'e geldiği 6 maçta 3'er yenilgi ve beraberlik aldı.

Terim'le Kadıköy'de 6 Kasım 2002'de 6-0 gibi tarihi bir yenilgi alan Galatasaray'ın, 12 Mayıs 2012'de ise deplasmanda Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalarak Ülker Stadı'nda şampiyonluk coşkusu yaşaması da dikkati çeken notlar olarak tarihe geçti.

Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği son 17 maçta 3'ü hükmen 28 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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