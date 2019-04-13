Fenerbahçe'nin derbide konuğu Galatasaray

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren sarı-lacivertliler, derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.

Tek eksik Mehmet Ekici

Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor.

Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Mehmet Ekici, önemli maçta takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Serdar Aziz eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geçen Serdar, derbide eski takımına karşı ter dökecek.

Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.

Yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar derbi biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Kombineler dışında satışa çıkan az sayıdaki bilet çok kısa bir süre içinde tükendi. Kadıköy'deki maçta tribünler tamamen dolu olacak.

Ersun Yanal'la Kadıköy'de yenilgi yok

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertli ekibin başında iki döneminde Kadıköy'de 23 lig maçına çıkan Yanal, 18 galibiyet, 5 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Galatasaray, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırma peşinde

Süper Lig'de 55 puanla lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde haftaya giren Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da alan ve daha sonraki 22 resmi maçta kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için mücadele verecek.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 kez de berabere kaldı.

Marcao ve Luyindama cezalı

Galatasaray'da kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Christian Luyindama, derbide forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Luyindama ile Süper Lig'de aynı takımla yapılan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao, derbide görev yapamayacak.

3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, Martin Linnes ve Emre Taşdemir yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

13 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 13 maçında yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel (Harun Tekin), Mauricio Isla, Serdar Aziz, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Fenerbahçe maçında şu 11'e görev vermesi bekleniyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne.