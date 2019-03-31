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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF'nin teşkil ediliş şeklinin sağlıklı olmadığını belirterek, "TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF'nin teşkil ediliş şeklinin sağlıklı olmadığını belirterek, "TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı." ifadesini kullandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
31 Mart 2019 Pazar 15:28
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde spor medyasının temsilcileriyle bir araya gelen sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, hem yaklaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerini hem de kulüplerin mali durumlarını değerlendirdi.

TFF'yi yönetecek kişinin tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Koç, "TFF'yi yönetecek kişi kifayetli olmalı. Federasyonda ve kurullarda bulunacak kişiler de kifayetli olmalı. TFF'nin teşkil ediliş şekli sağlıklı değil. Süper Ligi temsilen en azından beş, altı ya da yedi yönetim kurulu adayının kulüpler tarafından ortak belirlenmesi gerekiyor. Herkes üzerindeki formayı çıkarıp oraya gidecek." şeklinde konuştu.

Düşündükleri sistemin bu seçime yetişmeyeceğini bildiğini aktaran Koç, "TFF'deki profesyoneller, hocalar ve kurul üyeleri, bayrağa hizmet etmeli. Hakemler ile kurullar ve TFF iç içe olmamalı. Birinin sesinin çok çıktığı ortamda hiçbir zaman adil bir ortam sağlanamaz. Bugün futbolun yönetim şekli şüphelere mahal veriyorsa bunun sorumlusu TFF'dir. Bu, sürdürülemez. Bu yapı böyle gitmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık deniz bitti"

Ali Koç, kulüplerin büyük borçlar içinde olduğunu, özellikle de "Üç büyükler"in ciddi finansal sıkıntılar çektiğini vurguladı.

Birkaç istisna hariç Spor Toto Süper Lig'deki kulüplerin tamamının mali sıkıntılarla uğraştığını belirten Koç, "Sadece 'Üç büyükler'in borcu bile son yıllarda 10 milyar liraya ulaştı. Bu, sürdürülebilir bir durum değil. Şunu kabul etmemiz lazım, artık deniz bitti. Bu hem Fenerbahçe hem de diğer kulüplerimiz için geçerli." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, mali konularla ilgili sarı-lacivertli kulübün tüzüğündeki sıkıntılara dikkati çekerek, "Acilen tüzük tadiline gitmemiz gerekiyor. Mali konularla ilgili tüzüğümüzde çok çelişki var. Maddeler var, bunları acilen düzeltmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Spor yasası acilen çıkmalı"

Ali Koç, sıkıntıların birçoğunun kulüplerin dernek statüsünde olmasından kaynaklandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Spor yasası acilen çıkmalı. Şu anda yaşadığımız sıkıntıların birçoğu kulüplerin dernek statüsüyle yönetilmelerinden kaynaklanıyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Örneğin yaptığımız 'Fener ol' kampanyası nedeniyle toplanacak paraları dernek statüsünde olduğumuz için kulübe aktaramıyoruz. Bunun çözümü için arkadaşlarımız çalışıyor. Yeni çıkacak spor yasasında tüm paydaşların görüşleri alınmalı. Kulüplerin, taraftarların, hatta emniyetin."

"Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz"

Ali Koç, futbol takımında maliyeti düşürmek için yeni bir yapılanmaya gittiklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz sezon futbol takımının maliyeti 90 milyon avro civarındaydı. Bu sezon 80 milyon avroya düşürdük ama bu bile fazla. Bu rakamı da aşağıya çekmemiz lazım. Yeniden bir yapılanmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Alex de Souza, Deivid de Souza ve Fabio Luciano'nun Brezilya'da oyuncu araştırması yapan ekiplerine yardımcı olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz 13-14 gündür Brezilya'da oyuncu bakıyor. Alex, Deivid ve Luciano da bize yardımcı oluyor. Amacımız maksimum 2 milyon avro maliyetli, 23-26 yaş aralığında oyuncuları kadromuza katarak önümüzdeki yılların takımını oluşturmak. Bu kriterlerdeki 20-21 futbolcu şu anda takibimizde. Bizi eleştiriyorlar, 'Bu şekilde şampiyonluğa nasıl oynayacaksınız?' diye. Göreceksiniz tüm takımlarımız bunu yapmak zorunda kalacak. Çünkü şu anki finansal yapılarla transfer yapmak, yüksek maliyetli oyuncu getirmek artık mümkün değil."

"Mustafa Cengiz'le fikir alışverişi yaptık"

Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'le de ortak konularla ilgili bir görüşme yaptığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sorunlarımız aynı, boyutları değişebilir. Biz başkanlar olarak konuşmazsak çözemeyiz. İki büyük kulübün başkanı bir yerde yan yana görüldüğünde kendi camialarından tepki alıyor. Bunlar doğru değil. UEFA ile hepimiz aynı masada toplanmasak da UEFA buraya geliyor ve ayrı ayrı dertlerimizi konuşup istişare ediyoruz. Geçen gün Sayın Mustafa Cengiz'i aradım, ortak bir problem konusunda fikir alışverişi yaptık. Sadece cenazeden cenazeye değil."

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