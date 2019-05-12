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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy: Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki hakem kararlarına tepki göstererek, "20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi. Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy: Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki hakem kararlarına tepki göstererek, "20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi. Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Mayıs 2019 Pazar 01:11
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy: Perde perde oynandı sonunda da malumun ilanı oldu

Ülker Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazandıkları Akhisarspor maçının ardından konuşan Semih Özsoy, güzel bir futbol oynayamadıklarını ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Özsoy, söz konusu mücadelede sakatlık yaşayan Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türk futbolu adına "Kap kara bir gece" ifadesini kullanan Semih Özsoy, "Türk futbolu için utanç gecesi ama bu bugünün sonucu değil. Başkanımız Ali Koç bütün demeçlerinde bunu söyledi. Temiz futbol, arınmış futbol bu böyle gitmez dedik. 20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi. Perde perde oynandı sonundada malumun ilanı oldu." diye konuştu.

Hakemin verdiği kararlar neticesinde 17 takımın emeğinin çalındığını dile getiren Özsoy, şöyle devam etti:

"Biz çok pozisyonlar maçlar konuştuk ama inanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Yıllardır bir gelenekti. 2011'de konuşacağız dediler, şampiyon olduktan sonra vazgeçtiler. Abdurrahim Bey şampiyon olursa konuşmayacaktır. Olurlar mı bilemem ama olmamaları için hiçbir sebep yok, olmaları için itilen bir güç var. 20 yıllık süreç içerisinde şampiyonluk posterlerinde gördüklerimiz vardı. Fenerbahçe liderliğinde bir fikirde buluşup ilerde temiz futbol adına neler yapabiliriz. Bugün Başakşehir'e, Beşiktaş'a oluyor. Birilerinin olması istenmiyor ama bir takımın şampiyon olması isteniyor."

"Bakacağız posterde bu sene kimlerin fotoğrafı çıkacak"

Semih Özsoy, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda şampiyonluk posterinde kimlerin fotoğrafının bulunacağını merak ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"20 yıldır perde perde oynanan bir olaya müdahale edilmediği takdirde devam eder. Bugün Rize'nin hakkı yendi. Geçen hafta başkasının. Ama birileri çıkıp günübirlik bağırıyor ama geç gelen feryadın faydası olmaz. Bakacağız posterde bu sene kimlerin fotoğrafı çıkacak. Fenerbahçe Kulübü karar vericidir, yönlendiricidir. Biz şu, bu olsundan (TFF başkanı) daha çok Türk futbolu için ne iyi olur onu konuşuyoruz. Türk futbolu için kendi çıkar ve faydalarımıza bakmayız."

Semih Özsoy, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Fener Ol kampanyasıyla alakalı yaptığı açıklamalara ilişkin ise şu cevabı verdi:

"Fenerbahçe zor günlerde hücumda çabuk çoğalır. Bunu geçmişte de gösterdik. Yardım kampanyası onların görüşü. Herkesin bu çorbada tuzu olacak. Bu kampanyalar camiada güven ister. Yapıpta beceremeyenler çok. Bu konuda başarılı bir camia yoktur bizim gibi."

Anahtar Kelimeler:
Fenerbaçe
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