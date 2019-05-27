Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Özsoy: Ersun Yanal hocamızla yola devam ediyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Ülker Stadı'nda oynanan ve 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kötü bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Özsoy, şöyle konuştu:

"Başkanın tabiri ile kabus gibi bir sezondu. Kısmen inişli çıkışlı oldu. Mutlaka hatalar yapılmış ki sonuç olarak buraya geldik. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmek. Ersun (Yanal) hocayla bir düzeliş var. Siz de takdir edersiniz ki taraftarımız bunlara layık değil. 'Bunu nasıl düzeltebiliriz, yarın sabahtan itibaren ne yapabiliriz?' diye aksiyona geçme durumundayız." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda şampiyonluk için mücadele edeceklerinin sözünü veren Özsoy, "Şampiyonluk için elimizden gelen bütün mücadelenin sözünü veriyoruz. Fenerbahçe camiası şampiyonluklara alışık, layıktır. Şampiyonluk için taraftarlar tabii ki de haklılar. En büyük mücadelemiz bu olacak." diye konuştu.

Semih Özsoy, transferle ilgili soru üzerine ise sezon içerisinde planlamalar yaptıklarını ve isimler üzerinden değerlendirmede bulunamayacaklarını aktardı.

"Esas olan Yargıtay'daki ana dava"

Semih Özsoy, FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla devam eden dava hakkında, şunları söyledi:

"Esasında gündemi oluşturuyor bu durum. Fakat bu 12. kumpas davası. Esas olan Yargıtay'daki ana dava. Onun bir an önce bitirilip, adının konulması, sonuç teşkil eder. Öteki davada müşteki olarak Fenerbahçe gözükmemesine rağmen buna da gideceğiz. Yargıtay'daki dava lehimize sonuçlandığında, daha somut adımlar atabiliriz. Cuma günü Çağlayan'da çok daha kalabalık, çok daha organize şekilde olacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi davaları takip edeceğiz."

Lig için, "çirkin" bir sezonun geride kaldığı ifadesini kullanan Özsoy, "Saha dışı olaylar, saha içi olaylardan daha fazla konuşuldu. Umarım 1 Haziran'daki seçim milat olur. Eski zihniyetin gönderilmesi olur. Bizim açımızdan iyi bir lig iyi bir sezon olmadı. Bizim kişilerle, takımlarla davamız olmadı, fikirlerle oldu. Biz şampiyonluğu kovalayan, Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Mücadele ettiğine inanan, hakkıyla, emeğiyle, ne olursa olsun çalışan, kovalayan her takım bunu hak etmiştir. Buna inanan her takım da tebriğimden kendine pay çıkartabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyondaki kulüp temsilcileri sisteminin yanlış olduğuna değinen Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim temsilcilik için kimseye teklifimiz, kimseyle pazarlığımız olmadı.

Göksel (Gümüşdağ) başkan mahkemeye verdiğini söyledi. Dedikleri gibi yapmışlar, kendilerini tebrik ediyorum. Nihat (Özdemir) başkan da (VAR kayıtlarının) sızdırılmadığının garantisini vermiş. Bizim Abdullah Avcı ile görüşmemiz olmadı. Ersun hocamızla yola devam ediyoruz. Beklediğimizden iyi noktadayız. Fenerbahçe camiasının gücünü gösterdik. Rakamlar her zaman değişiyor. Yeniden yapılandırma büyük bir etki sağlayacak UEFA'da. O süreci hızlandırıp, bütün kulüpler için güzelleştirebiliriz."