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Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kasımpaşa'yla rakip sahada karşılaşacak.

Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kasımpaşa'yla rakip sahada karşılaşacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 10:54
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, son 4 maçında galip gelemedi. Küme düşme hattının 4 puan üstünde 34 puanla 14. sırada yer alan FenerbahçeKasımpaşa deplasmanında kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun olarak Kasımpaşa karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı durumda bulunan Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ve kaleci Volkan Demirel, yarın forma giyemeyecek.

Sakatlıkları düzelen Serdar Aziz, Vitor Moses ve Mehmet Topal'ın ise oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada Akhisarspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

7.5 aydır deplasmanda kazanamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 7.5 aydır galip gelemiyor.

Bu sezon 15 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Ligde bu sezonki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek elde eden Fenerbahçe, daha sonraki 12 dış saha maçında da kazanamadı.

Kasımpaşa 12 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa ise Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 12 maçtan 10'unu yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 8. kez ağırlayacak.

İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 7 müsabakadan 6'sını konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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