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Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 56. randevuda

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 14 Nisan Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 56. randevuda

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 14 Nisan Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 16:25
Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de 56. randevuda

Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 14 Nisan Pazar günü yapacakları derbiyle Kadıköy'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982'den itibaren taraflar Kadıköy'de 55 maç yaptı. Geride kalan karşılaşmalarda ev sahibi sarı-lacivertliler 29, konuk sarı-kırmızılılar 9 galibiyet aldı, 17 maçta eşitlik bozulmadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin attığı 109 gole, Galatasaray 64 golle karşılık verdi.

Lig maçları

İki takım arasında yeni adıyla Ülker Stadı'nda yapılan 35 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 5'ini Galatasaray kazandı, 7 derbi de berabere sonuçlandı.

Kadıköy'deki lig maçlarında Fenerbahçe 72, Galatasaray ise 32 gol attı.

Fenerbahçe sadece 4 maçta gol atamadı

Fenerbahçe, Galatasaray ile Kadıköy'de yaptığı maçların sadece 4'ünde gol atamadı.

Sarı-lacivertliler, rakibine geride kalan 55 maçın 51'inde Kadıköy'de en az 1 gol atarken, 3 kez 5, 1 kez de 6 gol kaydetti.

Galatasaray ise Fenerbahçe ile rakip sahada yaptığı 55 maçın 38'inde gol attı, 17'sinde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3 kez dörder gol atma başarısını gösterdi.

Yalnızca 4 maç golsüz bitti

İki takım arasında Kadıköy'de yapılan maçların sadece 4'ü golsüz bitti.

Kadıköy'de geride kalan 55 maçtan 51'inde 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

3 Şubat 2008'deki Türkiye Kupası, 2010-2011 sezonu, 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu ve 2017-2018 sezonu lig maçları golsüz sonuçlandı.

Galatasaray, Kadıköy'de 19 yıldır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 kez de berabere kaldı.

Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

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Derbi
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