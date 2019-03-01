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Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 36. maça çıkıyor

- İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan 35 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı - İstanbul'da yapılan müsabakalarda Fenerbahçe galibiyetlerde 12-2 önde bulunuyor - Karadeniz ekibi, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini 1981'de aldı

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 36. maça çıkıyor

- İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan 35 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Çaykur Rizespor 7 galibiyet aldı - İstanbul'da yapılan müsabakalarda Fenerbahçe galibiyetlerde 12-2 önde bulunuyor - Karadeniz ekibi, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini 1981'de aldı

01 Mart 2019 Cuma 09:36
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Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 36. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 35 lig karşılaşmasının 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe, rakip filelere 68 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 35 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor 13 gol attı.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.

- Çaykur Rizespor'un İstanbul'daki son galibiyeti 1981'de

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 15 lig maçından 12'sini Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.

- İptal edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç çok ilginç gelişmelere sahne oldu.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

- Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise bu sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporFenerbahçeFutbolSpor Toto Süper LigSÜPER LİG
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