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Fenerbahçe Galatasaray karşısında serisini sürdürdü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Galatasaray Doğa Sigorta'yı 90-67 yenen Fenerbahçe Beko, rakibi karşısında sahasındaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Fenerbahçe Galatasaray karşısında serisini sürdürdü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Galatasaray Doğa Sigorta'yı 90-67 yenen Fenerbahçe Beko, rakibi karşısında sahasındaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mayıs 2019 Perşembe 09:47
Fenerbahçe Galatasaray karşısında serisini sürdürdü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 90-67 yenen Fenerbahçe Beko, sahasında sarı-kırmızılı ekibe karşı yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta'ya karşı iç sahada yaptığı 1'i THY Avrupa Ligi'nde olmak üzere son 17 maçtan da da galip ayrıldı.

Galatasaray'a iç sahada 8 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibi karşısında taraftarı önündeki son yenilgisi 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaşamıştı. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde daha sonra Sinan Erdem Spor Salonu'nda 1, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 16 karşılaşmayı da kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe Beko karşısında deplasmanda yine kaybeden Galatasaray Doğa Sigorta ise galibiyet hasretini bitiremedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, bu sezon ligde 23. galibiyetini aldı. Galatasaray Doğa Sigorta ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Ataşehir'de yenilgisi yok

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Galatasaray Doğa Sigorta'ya karşı yaptığı 16. maçından da galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2012'de hizmete giren salonda Galatasaray'a hiç galibiyet sevinci yaşatmadı.

Galatasaray 5 maç sonra kaybetti

Galatasaray Doğa Sigorta'nın ligdeki galibiyet serisi derbide sona erdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inde yakaladığı çıkışla 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, 36 gün sonra kaybetti.

Ali Koç yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı salondan takip etti.

Derbi maçı yönetim locasından izleyen Koç, devre arasında da sinema oyuncusu ve televizyon programcısı İlker Ayrık'a, "Fener Ol" projesine verdiği destekten dolayı forma hediye etti. Başantrenör Zeljko Obradovic'in imzaladığı formayı Ayrık'a, Koç'la beraber eski Fenerbahçeli futbolcu Brian Steen Nielsen takdim etti.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçeli futbolcular Sadık Çiftpınar ile Berke Özer de izledi.

Taraftar takımını Dörtlü Final'e uğurladı

Fenerbahçeli taraftarlar 17-19 Mayıs'ta İspanya'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek sarı-lacivertli takıma büyük destek verdi.

Dörtlü Final öncesi iç sahadaki son maçında derbiyi kazanan Fenerbahçeli oyuncuları, taraftarlar karşılaşmadan sonra tribüne çağırdı.

Taraftarlarla tezahürat yapan oyuncular, galibiyetin sevincini yaşadı.

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Fenerbahçe
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