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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunulacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak maçın biletleri satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunulacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak maçın biletleri satışa çıkarılacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 09:46
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunulacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak maçın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulacak.

Biletlerin genel satışı ise 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Derbi maçın biletlerinin fiyatları şöyle:

Misafir Tribünü: 150 lira

Fenerium Üst H-I Blok: 160 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 280 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 330 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 375 lira

Fenerium Alt Avis Tribünü E Blok: 600 lira

Anahtar Kelimeler:
Derbi Bilet
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