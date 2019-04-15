Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan çıkmadı

İstanbul

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi, 1-1 sona erdi.

2. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde iyi yükselen Skrtel'in müdahale edemediği topu kaleci Muslera çeldi. Oluşan karambolde Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

7. dakikada soldan Linnes'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Belhanda'nın düzelterek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada ceza yayının hemen sağında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı.

25. dakikada sağda topu kontrol eden Moses, Semih Kaya'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yerden şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

27. dakikada Soldado'nun pasıyla ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören Valbuena'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Diagne, Hasan Ali Kaldırım tarafından düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık, önce Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ali Palabıyık, kararını değiştirerek sarı-lacivertli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+1. dakikada Feghouli'nin ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun, köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+7. dakikada Mariano'nun sağdan ortasına ön direkte Belhanda'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

53. dakikada Feghouli'nin ceza sahasına etkili pası sonrası Mariano'nun ayak içiyle arka direğe vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.



62. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Linnes'in vuruşunda, savunmada Jailson'un ayak koyduğu top yan direğe çarparak kornere çıktı.



66. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

Soldan ceza sahasına giren Dirar'ın yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Eljif Elmas'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90+4. dakikada sağdan Soldado'nun yerden ortasında penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Alper Potuk'un gelişine vuruşunda, top yandan auta çıktı.



90+7. dakikada İsmail Köybaşı'nın sektirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.



Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 defa da berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig'de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi.

Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 10 kişiyle 1 puanı kaptı

Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart gördü.

İkinci yarıda 66. dakikada Onyekuru'nun golüyle geri düşen fakat pes etmeyen Fenerbahçe, 71. dakikada Eljif Elmas'la skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertliler puanını 33'e yükseltti ve haftayı 14. sırada tamamladı.

44 bin 612 taraftar izledi

Yayıncı kuruluşun paylaştığı bilgiye göre, derbiyi 44 bin 612 taraftar Ülker Stadı'ndan takip etti.

Maçtan sonra gerginlik

Karşılaşma bitiminde kısa bir gerginlik yaşandı.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda ile Fenerbahçeli oyuncu Skrtel, saha ortasında tartıştı. Araya giren diğer futbolcular ve teknik kadrolar gerginliğin büyümesini önledi.