Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.258
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8300
EURO
6.6727
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir...
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...

Fenerbahçe finale yükseldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Galatasaray'ı 54-51 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Fenerbahçe finale yükseldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Galatasaray'ı 54-51 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Mayıs 2019 Pazar 08:17
Fenerbahçe finale yükseldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Galatasaray'ı 54-51 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, finalde Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.

İki takımın da hücumda tutuk başladığı maçın 5. dakikası 4-4 beraberlikle geçildi. Fenerbahçe, Plum ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle 8. dakikada 4 sayılık (8-4) fark buldu. Ancak Galatasaray Fahriya Abdi ve Macaulay'ın skorer oyunuyla ilk çeyreği 12-11 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğinde Fenerbahçe Stokes ve Ayşe Cora, Galatasaray ise Fahriya Abdi, Şerife Alperi Onar ve Grigalauskyte ile skor üretti. Karşılıklı basketlerin atıldığı mücadelenin 15. dakikasını sarı-lacivertli takım 20-19 önde geçti. Ev sahibi takım, 17. dakikanın başında ise Birsel Vardarlı Demirmen'in 3 sayılık basketiyle 6 sayılık fark yakaladı: 25-19. Karşılıklı basketlerle devam eden periyot Fenerbahçe'nin 27-25'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı çekişmeli başladı. Karşılıklı basketlerin atıldığı müsabakanın 25. dakikasını Fenerbahçe 35-34 üstünlükle geride bıraktı. Maçın 26. dakikasında Işıl Alben'in basketiyle 36-35 öne geçen Galatasaray, Grigalauskyte'nin elinden skor bularak 29. dakikada 5 sayılık fark (35-40) yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Fahriya Abdi'nin son saniye üçlüğü ile çeyreği 43-35 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son çeyreği büyük bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe'nin dış atışlarda isabet sağlayamadığı maçın 37. dakikasında Galatasaray ilk kez çift haneli fark elde etti: 41-51. Rakibine Plum ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 39. dakikada farkı 2 sayıya (49-51) indirdi. Aynı dakika içinde Galatasaray'ın top kaybını iyi değerlendiren ev sahibi takım, hızlı hücumdan 3 sayı çıkardı ve bitime 1 dakika 33 saniye kala 52-51 öne geçti. Müsabakanın tamamlanmasına 3 saniye kala Zandalasini ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, mücadeleyi 54-51 kazandı.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ve bazı yöneticiler de tribünden izledi.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskoçya'da şampiyon Celtic
İskoçya'da şampiyon Celtic
Beşiktaş iddiasını sürdürme peşinde
Beşiktaş iddiasını sürdürme peşinde
4 gollü maçta kazanan çıkmadı
4 gollü maçta kazanan çıkmadı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim