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Fenerbahçe'den Galatasaray'a mahkeme yanıtı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kamuoyunun çok iyi bildiği üzere Fenerbahçemiz, 3 Temmuz 2011'de paralel devlet yapılanmasının hain saldırısına maruz kalmıştır." denildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a mahkeme yanıtı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kamuoyunun çok iyi bildiği üzere Fenerbahçemiz, 3 Temmuz 2011'de paralel devlet yapılanmasının hain saldırısına maruz kalmıştır." denildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 10:39
Fenerbahçe'den Galatasaray'a mahkeme yanıtı

Fenerbahçe Kulübü, başkan vekili Semih Özsoy'un derbi maç sonrası kaydettiği sözlere ilişkin Galatasaray'ın hukuki girişimde bulunulacağı yönündeki açıklamasının, memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde "Büyük bir memnuniyetle" başlığıyla yer alan açıklamada, Semih Özsoy'un ifadeleri hatırlatılarak, "Kamuoyunun çok iyi bildiği üzere Fenerbahçemiz, 3 Temmuz 2011'de paralel devlet yapılanmasının hain saldırısına maruz kalmıştır. Bugün, Türk spor tarihinin en büyük kumpası olan, bu saldırıda rol alan hakimlerin, savcıların ve emniyet mensuplarının ya tutuklu olarak yargı karşısında hesap verdikleri ya da firari olarak arandıkları bir dönemi yaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Semih Özsoy'un, 3 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpası ve saldırısının gerçekleşmesinin ardından, 2011-2012 sezonunun son karşılaşması dahil olmak üzere, sezon boyu oynanan tüm maçlarda başkan ve yöneticilerin tutsak bulunduğuna değinip, ilgili dönemin camia açısından kolunun ve kanadının kırıldığı bir zaman dilimini anlattığı belirtilerek, "Hal böyle iken, dün başkan vekilimizin yaptığı açıklamaların bir itham olarak yorumlanmasının tüm takdiri ve yorumu kamuoyunundur. Bununla beraber, konunun hukuka taşınacak olmasının bir hak olduğunu vurgulayarak, Fenerbahçe Kulübü olarak bu sürecin mahkemelere taşınacak olmasını da büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." görüşlerine yer verildi.

Semih Özsoy, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maç sonrası "Fatih (Terim) hocanın, 'Bizim burada güzel anılarımız var.' dediği, bizim en kötü günümüzde, başkanımız ve yöneticilerimiz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonluk. Bir daha öyle bir şey olamayacağı için, bir daha öyle günleri göremeyeceklerini düşünüyorum." demişti.

Galatasaray ise bugün, "Rakip takım ikinci başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe-Galataaray
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