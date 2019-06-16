Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK...
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından...

Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

16 Haziran 2019 Pazar 14:12
Fenerbahçe'de tüzük değişikliği kongresi yapılamadı

Fenerbahçe Kulübünde mevcut tüzüğün bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki genel kurul, yeterli çoğunluk olan 2 bin 342 üyeye ulaşılamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Şu an bin 572 kişiyiz. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya (mali kongre) kadar bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor, buradaki maddeleri size bahsettiğim (büyük tüzük tadilatı) toplantıda ele alacağız." dedi.

Bu tüzük tadilatının yapılamamasının gidişatlarını etkilemeyeceğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Sadece mali açıdan daha ivedilikle yapılması gereken maddeler vardı. Günlük akışı ertelemez. Bir günde iki kongreyi de yapalım dedik ama olmadı. Esas önemli olan, camiamızın anayasası olarak gördüğümüz tüzüğümüzün ciddi anlamda yapılandırılması gerekiyor. Kendi içinde çelişkili olan maddelerin düzeltilmesi gerekiyor. Bir kısmı günün, çağın gerçeklerine uygun olması gerekiyor. Bir kısmı Fenerbahçe seçimlerinin daha demokratik olmasıyla ilgili. Personelin oy kullanamaması, elektronik oylama yapılamaması gibi. Yönetim kurulunun süresinin ve döneminin belirlenmesi gerekiyor. Üç dönem, belki sonra kısıtlama gibi... Pek çok konu var. Öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişime ihtiyaç duymayalım. Çok kapsamlı bir çalışma. Tüm günü alacak, madde madde oylayacağımız için, en ince detayına kadar sorgulanmış, tenkit edilmiş, tekrar düzeltilmiş, hiçbir takvimsel sıkıntıya gelmeden yapılmalı."

Bütün kongre üyelerinin büyük tüzük tadilatı sürecinde katılımcı olabileceğinin altını çizen Ali Koç, "Tüzük tadilatını 2019'da yapmak istiyoruz ama hiç acelemiz yok. İşi daha ciddiye alan üyelerimiz birebir kulübe gelip ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bizi esas ilgilendiren tüzük tadilatı, ana çerçevede baktığımızda bizi 25-30 yıl götürecek tadilattır. Bugünkü tamamen mali konulardı." diye konuştu.

Ali Koç'tan önce söz alan başkan yardımcısı Burhan Karaçam ile hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin ise gerçekleşemeyen tüzük tadilatıyla ilgili bilgileri üyelere sundu.

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okçulukta Türkiye dünya ikincisi
Okçulukta Türkiye dünya ikincisi
Fenerbahçe'de kongre günü
Fenerbahçe'de kongre günü
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüş yolunda
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüş yolunda
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim