Fenerbahçe'de 'Fener Ol' projesi başladı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fener Ol" projesini başlattıklarını bildirerek, FB TV'de projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Koç, 4 Nisan 2015'te Rize-Trabzon yolunda Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyı hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 1462 gün önce Fenerbahçe'nin 40 canını taşıyan takım otobüsümüz Rize deplasmanı dönüşü kurşunlandı. O kara günde Fenerbahçe'nin canına kastetmek istediler. Onunla nefes alan taraftarı, koskoca bir camia ve yarınları hedefledi. Türk sporunun en karanlık günlerinden biriydi. Bu hain plan hedefe ulaşsaydı dünya spor tarihinin en kara günlerinden biri olacaktı. Çok şükür ülkemizi de kaosa sürükleyecek bu olay hafif atlatıldı. Ne acıdır ki hala failler ortaya çıkarılamadı. Bugün bundan dolayı Fenerbahçe simsiyahtı. Biz görevde bulunduğumuz ve bu olay aydınlatılmadığı sürece her 4 Nisan'da benzer eylemlerde bulunacağız."

Fenerbahçe'nin yakın tarihinde böyle büyük bir kampanyayı ilk defa yaptığını aktaran Koç, "Geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Fener Ol kampanyamızı başlatıyoruz. Yakın tarihimizde ilk defa böyle bir kampanya yapıyoruz. Diğer kulüplerden bizi ayıran en önemli unsur kampanyanın sonuçları olacaktır. Diğer sonuçlara baksaydık yola çıkmaya cesaret edemezdik. Dünyada bir spor kulübünün gerçekleştireceği en başarılı örnek kampanyalardan biri bu olacaktır." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi vurgusu

Ali Koç, futbol takımının önlerindeki dönemlerde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının önemine vurgu yaptı.

Türk futbolunun ciddi bir mali sıkıntı içinde olduğunu vurgulayan Ali Koç, göreve geldiklerinde 4 ayaklı bir planı hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kısa vadede mali açıdan bizi rahatlatacak tedbirlerin alınması projemizin ilk ayağıydı. İkincisi yine kısa vadede, kitlesel destek kampanyasıyla camiamızı harekete geçirmekti. Üçüncüsü orta ve uzun vadede, yönetimimiz süresince, iki dönem gerektiğini ifade ediyorum, en az 2 ya da 3 defa UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Kulübün mali açıdan rahatlaması için bu ligin içinde yer almalıyız. Dördüncüsü ise altyapı kültürü, scouting projesiyle kulübümüze futbolcular yetiştirip ve transferler yapmak."

"140 milyon dolar kaynak, transfere harcanmadı"

Ali Koç göreve geldiklerinden bu yana kulübe 140 milyon dolar kaynak oluşturduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde bizim sebebiyet vermediğimiz geçmişten kalan yükümlülükler için acil sıcak paraya ihtiyaç vardı. 10 ay içinde 140 milyon dolara yakın acil ihtiyaç için kaynak oluşturduk. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyle kombineler tükendi ve Fenerium'larda rekor satışlarla önemli katıklar aldık. Kulübümüzün kasasına 1 kuruş bile girmeden bu gelirler, her bir kuruşu finans kuruluşlarına gitti. Sene içindeki oluşan nakitlerimizi kullanamadık. Yine de kısa vadede yükümlülüklerimizi yerine getirdik, finansal borç durumumuzu az da olsa 15 milyon avro azalttık. Oyuncu alım satımında hiç zarar etmedik. Oluşturduğumuz 140 milyon dolar kaynak transfere hiç harcanmadı."

"Bu kampanya olmadan önümüzü göremiyoruz"

Ali Koç, kampanyanın önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayından itibaren, bu kampanya olmadan önümüzü göremiyoruz. Kampanyamız, nakit akış ihtiyacımız ve borçlarımız için zorunluluk haline gelmiştir. Kampanyamızda çok önemli bir yapı bulunuyor. Önümüzdeki 5 sene içinde, 2 ya da 3 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Burada Finansal Fair Play devreye giriyor. 2016'da UEFA'yla kulübümüz arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma 31 Mayıs'ta bitiyor. Anlaşma kapsamında 2016-2019 yılları arasında total olarak tüm futbol faaliyetlerimizde zararımızın 30 milyon avroyu geçmemesi gerekiyordu. Sezon başında göreve geldiğimizde 2 yıllık zarar toplamı 90 milyon avroydu. Aradaki 60 milyon avro farkı 31 Mayıs'a kadar kapatamazsak Avrupa'ya gidememe riskiyle karşı karşıyayız. Başarılı olduğumuz takdirde bu kampanyada, Avrupa kupalarına katılma hakkımız doğmuş olacak."