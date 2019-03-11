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Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı.

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Mart 2019 Pazartesi 10:12
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Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol TakımıTürkiye Kupası şampiyonluğunu, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yemeğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy, takım genel menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic, yardımcıları, idari ekip ve oyuncular katıldı.

Yemekte, 17 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i 80-70 yenerek 6. kez kazandığı kupa da yer aldı.

Organizasyonda ayrıca Zeljko Obradovic'in doğum günü kutlandı.

Anahtar Kelimeler:
şampiyon Fenerbahçe
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