Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96407
ALTIN
240.054
DOLAR
5.8635
STERLİN
7.5848
EURO
6.5744
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin üyelik için Türkiye ile oynadığı oyunlar saygısızlık
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin...
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek'
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak...
Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı
Dört askerin şehit olduğu bölgeye...
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
LGS için yeni örnek soru...
Fenerbahçe Beko seride öne geçti
Fenerbahçe Beko seride öne geçti

Fenerbahçe Beko seride öne geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 66-57 yendi.

Fenerbahçe Beko seride öne geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 66-57 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 10:19
Fenerbahçe Beko seride öne geçti

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1 öne geçti. Seride dördüncü maç 25 Nisan Perşembe günü yine Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak.

Müsabakaya iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 9-5 geride kapattı. Walkup, Wolters ve Thompson'un basketlerine engel olamayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 19-15 geride bitirdi.

İkinci çeyrekte de etkili olan Litvanya temsilcisi, 15. dakikayı 9 sayı farkla (29-20) önde geçti. Vesely'nin skorer oyunuyla farkı kapatan sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın bitime 3 saniye kala bulduğu basketle devre arasına 3 sayı farkla (34-31) geride girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, Guduric'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 24. dakikada 39-37 öne geçti. Sarı-lacivertliler, pota altında Davies'in basketlerine engel olamayınca ev sahibi takım 41-41'de skoru eşitledi. Ancak Guduric ve Datome ile skor üreten Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 49-46 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerin atıldığı son çeyrekte Zalgiris, 32. dakikada (48-49) ve 37. dakikada (53-54) olmak üzere farkı iki kez 1 sayıya indirdi. Guduric, Datome, Melli, Vesely, Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın basketleriyle rakibinin öne geçmesine engel olan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 66-57 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde önemli rol alan Guduric, 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi takımda Wolters'in 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Son Güncelleme: 24.04.2019 12:11
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, Avrupa Pist Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Türkiye, Avrupa Pist Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Trail Blazers son saniye basketiyle tur atladı
Trail Blazers son saniye basketiyle tur atladı
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın başarısı
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın başarısı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim