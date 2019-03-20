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Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
20 Mart 2019 Çarşamba 12:46
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Fenerbahçe Beko Rusya deplasmanında

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, 28. hafta mücadelesinde 21 Mart Perşembe günü Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. 

Moskova'da Megasport Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports Haber kanalından naklen yayımlanacak.

Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 79-75 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, ligde 23 galibiyet ve 4 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki CSKA Moskova ise 21 galibiyet alırken rakiplerine 6 kez mağlup oldu.

Bu arada, Fenerbahçe Beko'nun uzun oyuncusu Jan Vesely, karşılaşmada 7 ribaunt aldığı takdirde THY Avrupa Ligi'nde 1000 ribaunt barajını aşan 14. oyuncu olacak.

Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa Ligi
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