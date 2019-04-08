Fenerbahçe Ankara'dan 1 puanla ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması 1-1 tamamladı.

10. dakikada Mehmet Ekici, kendi getirdiği topu sol kanattan atağa destek veren Hasan Ali Kaldırım'a bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza alanı içindeki Mehmet Ekici'ye aktardı. Mehmet Ekici'nin vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu köşeden çıkardı.

17. dakikada kullanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Altay Bayındır son anda köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi. Köşe atışından gelen topla son oynayan Soldado'nun vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

24. dakikada Soldado'nun sağ taraftan ceza alanı içindeki Moses'a gönderdiği topa bu futbolcu dokunamadı.

42. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un attığı topla defansın arkasında buluşan Boyd, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

47. dakikada Dirar'ın uzun pasında ceza alanında topla buluşan Moses'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



48. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Pinto'nun vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kontrol etti.



56. dakikada Boyd'un ceza alanına yaptığı ortada iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunda top dışarı çıktı.



62. dakikada Valbuena'nın kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti.



65. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı içinden geriye doğru çıkarttığı topla buluşan Soldado'nun vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



67. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım topla ceza alanına girdi. Ceza alanı içinde Soldado ile verkaç yapan Hasan Ali Kaldırım, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.



85. dakikada Valbuena'nın ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Ekici'nin sert vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.



87. dakikada MKE Ankaragücü'nün bir pozisyonunun ardından Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ile ev sahibi ekipten Canteros arasında gerginlik yaşandı. İki oyuncu arasındaki gerginlik, diğer futbolcular ile yedek kulübelerinin araya girmesiyle sona erdi. Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR sistemine başvurduğu bu pozisyonun ardından Mehmet Ekici ile Canteros'a kırmızı, Harun Tekin ile Moke'ye sarı kart gösterdi.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.