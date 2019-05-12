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Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında galibiyet hasretini bitirdi

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı, Manisa ekibi ise küme düşen ilk takım oldu.

Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında galibiyet hasretini bitirdi

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı, Manisa ekibi ise küme düşen ilk takım oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Mayıs 2019 Pazar 01:14
Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında galibiyet hasretini bitirdi

FenerbahçeSpor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı, Manisa ekibi ise küme düştü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 28. dakikada Roberto Soldado, 30. dakikada da Nabil Dirar'la goller bulan Fenerbahçe'ye konuk ekip 45+3. dakikada Helder Barbosa'yla karşılık verdi ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle puanını 40'a yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı ve son 2 haftaya rahat bir nefes alarak girdi.

Akhisarspor küme düşen ilk takım

Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyle ligden düşen ilk takım oldu.

Puanı 25'te kalan ve küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor'da futbolcular, sahadan üzgün ayrıldı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar maç içinde rakipleri için "Akhisar kümeye" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe, rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirdi

Fenerbahçe, Akhisarspor'u 4 maç sonra yenmeyi başardı.

Geçen sezon ligde oynanan iki maç ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibine yenilen Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında da Manisa'da 3-0 kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, Akhisarspor'u 4 maç sonra mağlup etti.

Ayew'in oyuna girmesine tepki

Fenerbahçeli taraftarlar Ganalı oyuncu Andre Ayew'in maçın son bölümünde oyuna girmesine tepki gösterdi.

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında da son bölümde forma giyen Ayew, 88. dakikada Mathieu Valbuena'nın yerine oyuna girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar hem değişiklik kararını hem de Ayew'i ıslıklarla protesto etti. Ayew top ayağına her geldiğinde de taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Soldado penaltı kaçırdı

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, ilk yarıda penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Maçın 42. dakikasında kazanılan penaltıyı kullanan Soldado'nun vuruşunu kaleci Fatih Öztürk kurtardı.

Ayrıca, takımının ilk golünü atan Soldado bu sezon ligdeki gol sayısını ise 6'ya yükseltti

Mehmet Topal sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında sol ayağında sakatlanan Mehmet Topal, yerini Victor Moses'e bıraktı.

Kadıköy'de 11 maçlık seri

Fenerbahçe, kötü bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig'de iç sahada 11 maçlık yenilmezlik serisini yakaladı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son olarak teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018'de kaybeden sarı-lacivertliler daha sonraki 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Ersun Yanal'la Kadıköy'de yenilgi yok

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 26 lig maçına çıkan Yanal, 19 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

Eljif Elmas, Erzurum'da yok

Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Eljif Elmas, gelecek hafta oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Öte yandan maçın 84. dakikasında yerini Tolgay Arslan'a bırakan Eljif Elmas, gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden alkış aldı.

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Fenerbahçe
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