Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98783
ALTIN
233.628
DOLAR
5.6195
STERLİN
7.2915
EURO
6.3121
YSK'den TRT'ye kısmen izin
YSK'den TRT'ye kısmen izin
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Drogba: Buraya dönmek benim için çok özel
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu...
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş,...
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi, Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi,...
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez...

'Fener Ol' projesinden toplanan tutar 15 milyon lirayı aştı

Sarı-lacivertli kulüp, projenin başladığı günden bu yana gönüllü kitlenin katkısı sonucu toplanan tutarın 15 milyon lirayı aştığını açıkladı.

'Fener Ol' projesinden toplanan tutar 15 milyon lirayı aştı

Sarı-lacivertli kulüp, projenin başladığı günden bu yana gönüllü kitlenin katkısı sonucu toplanan tutarın 15 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Editör
Editör
06 Nisan 2019 Cumartesi 23:49
'Fener Ol' projesinden toplanan tutar 15 milyon lirayı aştı
İstanbul

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 15 milyon lirayı aştığını açıkladı. 

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasını takip eden 24 saat içerisinde 10 bin liranın üzerindeki kurumsal ve bireysel destekler dahil edilmeden, gönüllü kitlenin katkısı sonucu toplanan tutarın 15 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Açıklamanın, kampanyada hayal kırıklığı yaşandığı yönündeki haberlere yönelik yapıldığı aktarılarak, "300 binden fazla taraftarımızın kampanyamıza katıldığını gurur duyarak belirtmek isteriz. Bu tablo, kampanyamızın tabanımıza nasıl bir hızla yayıldığını, gönüllü kitlemizin 'Fener Ol'u nasıl sahiplendiğini göstermiş; hedeflerimize ulaşma yolunda bize çok büyük güç vermiş, inanç ve motivasyon kaynağı olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Langkawi Bisiklet Turu Kuala Lumpur'dan start aldı
Langkawi Bisiklet Turu Kuala Lumpur'dan start aldı
İngiltere'de ilk finalist Manchester City
İngiltere'de ilk finalist Manchester City
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim