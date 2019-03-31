Fatih Erdin'in gözü Avrupa'nın zirvesinde

Serbest stil 86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, 8-14 Nisan tarihlerinde Bükreş'te gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İkinci kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na katılacak 25 yaşındaki güreşçi, artık daha tecrübeli olduğuna dikkati çekti.

Fatih, büyüklerde ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini geçen yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşadını hatırlatarak, "Geçen sene yarı final yapmıştım. 3-5 müsabakasında Dağıstanlı bir sporcuya kaybettim ve 5. oldum. Gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarıştım ama büyükler kategorisi daha zorlu bir çalışma süreci gerektiriyormuş. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda onu hissettim." diye konuştu.

Macaristan'da gerçekleştirilen son Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve Türk sporcular arasında serbest stilde en iyi dereceyi elde eden Fatih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yeniden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarışacağım. Hazırlık süreci çok güzel geçti. Yaklaşık 3 ay önce Türkiye Şampiyonası yapıldı. Şampiyonanın ardından 3 kampa ve turnuvalara katıldık. Son taktikler üzerinde duruyoruz. Geçen yıl yaşadığım sıkıntıyı yaşamayacağım. İnşallah bu kez olacak. Kendimden ümitliyim. Kaza bela yaşamadan şampiyonluğa ulaşacağım."

"Genç bir takımız"

Fatih Erdin, Avrupa Şampiyonası'nda serbest stilde genç bir ekiple mücadele edeceklerini vurguladı.

Taha Akgül ve Yakup Gör'ün takımın tecrübeli isimleri olduğunu dile getiren Fatih, "Taha ve Yakup ağabey bizden çok daha tecrübeli. Geri kalan 8 kişi hemen hemen aynı yaştayız. Genç bir takımız. Onlar bize çok yardımcı oluyor. Taha ağabey ile aynı gün müsabaka yapmıştım. Müsabakalara çıkarken stresimi Taha ağabey alıyordu. Onların yanımızda olması bize güven veriyor. Takım halinde yine ilk üçe gireceğiz ama inşallah şampiyon olarak döneriz. Çünkü geçen sene takım halinde üçüncü olmuştuk." ifadelerini kullandı.

Fatih, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2016 Rio Olimpiyatları'nda güreşte 5 madalya kazandık. Bizim hedefimiz önümüzde Avrupa Şampiyonası olduğu için o gözüküyor ama asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya olimpiyat vizesi var. Her sporcunun olduğu gibi benim de asıl amacım olimpiyatlara katılmak. Bu yıl güzel bir süreç geçirip olimpiyat vizesi almak ve 2020'de olimpiyatlara en büyük madalya adayı olarak gitmek istiyorum."

"İlk katıldığım seçmeleri kazandım"

Ailesinde kendisi dışında güreşçinin bulunmadığını ifade eden Fatih, bu spora başlama hikayesini de anlattı.

Köyde büyüdüğünü dile getiren Fatih, "Güreşi küçüklükten beri seviyordum. Gidip güreş müsabakalarını izlerdim. Seçmeler olduğunu duydum. Okul müdürümüz de beni seçmelere götürdü. İlk katıldığım seçmeleri kazandım. 2006 yılında Çorum Güreş Eğitim Merkezi'nde güreşe başladım. 2018'e kadar Çorum Belediyespor ve Çorum Güreş Eğitim Merkezi sürecim oldu. 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldum. Hala bu kulübün sporcuyum." şeklinde konuştu.