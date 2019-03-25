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EURO 2020'nin maskotu belli oldu

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın maskotu belli oldu.

EURO 2020'nin maskotu belli oldu

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın maskotu belli oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 07:54
EURO 2020'nin maskotu belli oldu

12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) maskotu belli oldu.

Turnuvanın maskotu, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda oynanan Hollanda-Almanya karşılaşması öncesi tanıtıldı.

"Skillzy" adı verilen ve insana benzeyen çizgi film karakteri görünümlü maskot, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele öncesi yaklaşık 55 bin seyircinin önüne çıktı.

Serbest stil futbolda dünya şampiyonluğuna sahip Liv Cooke ve Tobias Becs ile sahaya çıkan "Skillzy", karşılaşma öncesi topla gösteri yaptı.

Anahtar Kelimeler:
EURO 2020 Maskotu
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