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Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü vefat etti

- Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Ünlü, sabaha karşı hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü vefat etti

- Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Ünlü, sabaha karşı hayatını kaybetti

19 Şubat 2019 Salı 10:35
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Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü vefat etti


ANKARA (AA) - Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, sabaha karşı vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, dün gece hayatını kaybetti. 56 ve 57. dönem hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan 75 yaşındaki Ünlü, geçen yıl sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı.

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenmesi, Ünlü'nün naaşının 22 Şubat Cuma günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.


Anahtar Kelimeler:
Fikret ÜnlüGençlik Ve Spordan Sorumlu Devlet BakanlığıVefat
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