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Erzurumspor geri düştüğü maçı kazanmasını bildi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Erzurumspor geri düştüğü maçı kazanmasını bildi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 09:37
Erzurumspor geri düştüğü maçı kazanmasını bildi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

4. dakikada konuk takım hızlı hücumla Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalesine geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda kaleci Sehic topu çıkardı.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bokila'nın şutunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

26. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Eduok, ceza sahası önünde oldukça sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

31. dakikada Bokila'nın pasında topla buluşan Aykut'un ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Eduok'un kullandığı kornerde Sunu'nun ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada orta sahada topu alan Manu, ceza sahasının önünde iki kişiyi çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Sehic gole izin vermedi.

56. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağdan ceza sahasına giren Eduok'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Lukac topu ayaklarıyla çıkardı.

60. dakikada Akhisarspor öne geçti. Soldan çizgiye inen Güray Vural'ın yerden ortasında, Manu arka direkte topu ağlara gönderdi: 0-1.

73. dakikada mavi-beyazlı ekip eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta soldan Emrah Başsan'ın ortaladığı topu İbrahim Akdağ filelerle buluşturdu: 1-1.

77. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde Sunu meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1. 

82. dakikada orta sahada topu kazanan Barbosa'nın uzaktan çektiği şutta kaleci Sehic meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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