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Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli sporcuları arayarak, tebrik etti.

Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli sporcuları arayarak, tebrik etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 23:04
Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon milli sporcuları arayarak, tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan Daniyar İsmayilov, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonasında altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda altın madalya kazanan Şaziye Okur Erdoğan'ı telefonla arayarak, başarılarından dolayı tebriklerini iletti.

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