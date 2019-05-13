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Enes Ünal gol attı Valladolid La Liga'da kaldı

La Liga'da bitime 1 hafta kala, Türk futbolculardan Enes Ünal'ın oynadığı Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

Enes Ünal gol attı Valladolid La Liga'da kaldı

La Liga'da bitime 1 hafta kala, Türk futbolculardan Enes Ünal'ın oynadığı Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:59
Enes Ünal gol attı Valladolid La Liga'da kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) bitimine 1 hafta kala, Türk futbolculardan Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

La Liga'nın 37. haftasında oynanan karşılaşmada Valladolid'e 3 puanı getiren ve ligde kalmasını garanti eden gollerden birini Enes Ünal attı.

Maçın 6. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara yollayan Enes, Valladolid'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, 73. dakikada Alvaro Medran ile beraberliği yakalasa da 80. dakikada Sergi Guardiola'nın golüyle Valladolid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Girona'nın, sahasında oynadığı maçta Levante'ye 2-1 yenilmesiyle de Valladolid ligde kalmayı garantiledi.

Enes Ünal, Valladolid forması ile bu sezon ligde 6. golünü attı.

La Liga'da Huesca ve Rayo Vallecano'nun ardından ikinci lige düşecek 3. takım, Celta Vigo (40 puan) veya Girona (37 puan) olacak.

La Liga'daki diğer Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo, son hafta sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Girona ise Alaves deplasmanına gidecek.

Valencia, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakaladı

Öte yandan sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-1 yenen Valencia, Getafe'nin deplasmanda lig şampiyonu Barcelona'ya 2-0 yenilmesiyle 4. sıraya yükseldi.

Valencia, ligin son haftasında bu yerini koruyabilirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Zidane bir an önce ligin bitmesini bekliyor

Diğer yandan bu sezon tüm kupaların dışında kalan Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın 6. dakikasında Brahim Diaz ile 1-0 öne geçen Real Madrid, daha sonra Real Sociedad'dan Mikel Merino (Dk. 26), Joseba Zaldua (Dk. 57) ve Ander Barrenetxea'nın (Dk. 67) gollerine engel olamadı ve sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Real Madrid'de 11 Mart'ta göreve gelen teknik direktör Zinedine Zidane, ligde 3. sıradaki yerlerinin garanti olmasından dolayı kalan maçlarından çok gelecek sezon için hazırlıklarına başladı.

Zidane'ın, son iki haftadır Gareth Bale'i kadro dışında bırakması Galli futbolcunun sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı iddialarının çıkmasına neden oldu.

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EnesÜnal
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