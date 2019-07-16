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Emre Mor ve Okay Yokuşlu Celta Vigo ile antrenmanlara başladı

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor ve Okay Yokuşlu, takımın sezon öncesi kampına katıldı.

Emre Mor ve Okay Yokuşlu Celta Vigo ile antrenmanlara başladı

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor ve Okay Yokuşlu, takımın sezon öncesi kampına katıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 10:10
Emre Mor ve Okay Yokuşlu Celta Vigo ile antrenmanlara başladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor takımın sezon öncesi kampına katıldı.

Celta Vigo Kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın kuzeyinde Galisya bölgesindeki A Toxa'da yapılan sezon öncesi kampa eksik olan futbolcuların da katıldığı bildirildi.

Okay Yokuşlu, Emre Mor, Iago Aspas, Stanislav Lobotka ve Robert Mazan'ın ilk olarak doktor kontrolünden geçtikleri, öğleden sonra da takımla antrenmana çıktığı belirtildi.

A Milli Takım'ın 30 Mayıs'ta Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay'ın tam olarak iyileşmediği, takımdan ayrı olarak özel çalışma yaptığı kaydedildi.

Diğer yandan, Celta'da teknik direktör Fran Escriba yönetiminde yapılan antrenmanlara katılan Emre Mor'un Galatasaray'a olası transferi gündemdeki yerini koruyor.

İspanyol basını, Türk futbolcunun menajerlik şirketi WBD Capital'ın üst düzey yöneticisi Erik Alonso'nun, Celta Vigo kulübüne zarar vermemek için Emre'nin Galatasaray ile sözleşme imzalamasına karşı çıkmama kararı aldığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Emre MorOkay Yokuşlu
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