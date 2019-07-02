Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Emre Belözoğlu için Ülker Stadı'nda yapılan imza töreninde sportif direktör Damien Comolli'nin de bulunduğu aktarıldı.

Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'e veda

Emre Belözoğlu, 2015-2016 sezonundan itibaren 4 yıl forma giydiği Medipol Başakşehir'e veda etti.

Tecrübeli futbolcu, AA'ya yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Beş sezondur Spor Toto Süper Lig'de başarılarla yer alan, dört yıldır bünyesinde bulunduğum, 30 Haziran tarihinde sözleşmemin sona erdiği Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile yollarımız ayrılıyor. Futbolun bilimsel yönünü geliştiren bu örnek sistemin içerisinde yer almak, buraya katkı sağlamış olmak bana hem gurur ve mutluluk verdi hem de aktif oyunculuk kariyerimin son dönemlerinde önemli deneyimler ve değerler sağladı." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in kısa sürede önemli başarılara imza attığının altını çizen Emre, "Ligde yer aldığımız hemen her sene, içerisinde bulunduğumuz yarışma ortamında endişe ve kaygı duygusundan çok sevgi ortamının daha baskın, sayıca az ama nitelik bakımından büyük bir aile olduk. Medipol Başakşehir henüz şampiyon olamasa da mükemmel bir hikayeye imza attı ve atmaya da devam edecektir. Nitekim bugünkü A Milli Takım'da yer alan değerli takım arkadaşlarım bu hikayenin en güncel göstergelerinden sadece birisi. Bu güzide kulüpte kaldığım 4 sezonda, semt de Medipol Başakşehir Futbol Kulübüne olan aidiyet duygusunu üzerine koyarak arttırdı." şeklinde görüş belirtti.

Turuncu-lacivertli takımda kendisine gösterilen teveccüh nedeniyle teşekkürlerini ileten deneyimli futbolcu, şunları kaydetti:

"Son maçımızdan sonra turuncu-lacivertli formaya gönül vermiş birçok Başakşehirli bana sevgilerini göstermek için kulüp binası önünde toplandılar. İçlerinde ağlayan kardeşlerimizi gördüm. Bu güzel semtte bu bağlılık ve aidiyet duygusu arttıkça, kulüp de varlığını kuvvetlendirecektir. Bana bu sevgi dolu, birbirine gönülden bağlı aile ortamında teveccühlerini gösteren başta bir ağabey olarak gördüğüm, hayatımın hemen her anında, iyi günde ve kötü günde kader birlikteliği yaptığımız başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ olmak üzere, çok değerli yönetim kurulu üyelerimize, kulübe başarılar ile ölçülemeyecek bir anlayış kazandıran teknik direktör Sayın Abdullah Avcı ile ekibine, emekçi arkadaşlarımız kulüp personeline ve başta 1453 Taraftar Grubu olmak üzere tüm gönül verenlere teşekkürlerimi iletiyorum."

"Ayrılıklar da sevdaya dahil"

Emre Belözoğlu, mesajında Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak, "Daha önce birçok kez dile getirmiş olduğum gibi, hayatımda ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutku futbol. Fenerbahçe'nin de gönlümdeki yerinin her zaman ayrı olduğunu hiçbir zaman gizlemedim. Zira Fenerbahçe, gerçekten güzel günlerimin de geçtiği, sıkıntılı zamanlar da yaşadığım bir yuva oldu benim için. Dört yıllık bir ayrılık olmuştu. Ancak unutulmamalıdır ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Şimdi beni seven, uğruna neferi olacağım yuvamda taraftarlarımızla yeniden bir araya gelme vakti." değerlendirmesini yaptı.